Opnieuw temperaturen tot 45 graden voorspeld in door bosbranden geteisterd Italië

Roekeloze automobi­list heeft dood van Maria (24) op zijn geweten, ouders schenken hem vergiffe­nis: “We lieten hem zelfs in ons huis wonen”

5 augustus Misschien wel het toppunt van vergiffenis: Maria Jimenez (24) is gestorven door het roekeloze rijgedrag van een van haar vrienden, maar toch hebben haar ouders die bestuurder in hun hart gesloten. Sterker nog: in de aanloop naar zijn proces lieten ze Nick Tay een tijd in hun huis in het Britse stadje Guildford logeren.