Opnieuw stroompanne in Charkiv na Russische aanval, Oekraïens tegenoffensief in noordoosten “erg succesvol”

Nieuw-Zee­land schrapt belangrijk­ste coronamaat­re­ge­len

Nieuw-Zeeland schrapt vanaf morgen alle belangrijke coronamaatregelen in het land, meldt ‘The New Zealand Herald’. Onder meer het dragen van mondkapjes is er niet langer verplicht, behalve in bejaardentehuizen en in de gezondheidszorg.

9:48