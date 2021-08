Opnieuw strengere coronaregels in Israël ondanks succesvolle vaccinatiecampagne

Schoolmeis­je dat in Chibok ontvoerd werd na zeven jaar herenigd met familie

6:27 Een van de bijna 300 Nigeriaanse schoolmeisjes die in Chibok ontvoerd werd door de jihadistische organisatie Boko Haram, is na zeven jaar opnieuw herenigd met haar familie. Dat is zaterdag door de regionale overheid meegedeeld.