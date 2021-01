Opnieuw stort een Indonesische 737 in de Javazee: wordt vlucht SJ182 de nekslag voor Boeing?

Buitenland Zwarte dozen gevonden van Indone­sisch vliegtuig dat verdween boven zee

10 januari De Indonesische autoriteiten weten waar de Boeing 737-500 van Sriwijaya Air gisteren is neergestort en kunnen de zwarte dozen snel bergen. Dit hebben de minister van Transport en de legerleider volgens Indonesische media laten weten. Er waren al lichaamsdelen en wrakstukken gevonden.De Boeing 737-500 was opgestegen op de luchthaven van Jakarta, maar verdween van de radar boven zee toen het op weg was naar het eiland Borneo. Het toestel had 62 mensen aan boord. Zoek- en reddingsteams zijn naar de Javazee gestuurd.