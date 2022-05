Opnieuw sterft een Russische oligarch onder mysterieuze omstandigheden

De 43-jarige Alexander Subbotin, voormalige topman bij het oliebedrijf Lukoil, is gestorven aan een vermeende paddenvergiftiging. Subbotin is daarmee reeds de zevende oligarch die op korte tijd onder mysterieuze omstandigheden is gestorven.

De officiële doodsoorzaak van Subbotin is paddenvergiftiging. De man zou een kater hebben gehad en er niets beters op gevonden hebben dan een sjamaan te bezoeken in Mytisjtsji, in het noordoosten van Moskou. Die sjamaan zou een incisie in de huid hebben gemaakt waarop hij er enkele druppels paddengif over druppelde. “Na het overgeven werd de patiënt beter”, zo klinkt het op het Telegramkanaal Mash.

Na een tijdje kreeg de man echter hevige pijn in de borststreek en werd hij onwel. De sjamaan raadde Subbotin aan om een kalmerend middel in te nemen en even te rusten in zijn kelder. Daar werd Subbotin later dood aangetroffen.

Het verhaal van Subbotin is het zoveelste in rij. Er stierven op korte tijd reeds zes oligarchen waarvan de officiële doodsoorzaak vaak zelfmoord is (zeven met Subbotin erbij geteld). Leonid Sjoelman (60), Aleksandr Tjoeljakov (61) en Vladislav Avajev (51) hadden in het verleden allemaal een belangrijke positie bij het aardgasbedrijf Gazprom. De drie mannen stierven op amper drie maanden tijd aan zelfmoord. Daarnaast zouden nog zeker drie andere oligarchen gestorven zijn door zelfmoord. De doodsoorzaak van Alexander Subbotin hoort niet helemaal thuis in het rijtje gezien hij aan een paddenvergiftiging gestorven zou zijn.

