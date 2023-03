Opnieuw stakingen en protesten in Frankrijk: duizenden mensen op straat

Zuidoosten van Turkije opnieuw opge­schrikt door aardbeving

Het zuidoosten van Turkije is donderdag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Die had een magnitude van 5,3 en het epicentrum lag in de provincie Kahramanmaras, net zoals de verwoestende aardbevingen van begin februari. Dat heeft de rampenbestrijdingsdienst Afad laten weten. Vanuit de stad Gaziantep werden hevige trillingen gemeld.