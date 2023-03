Opnieuw staking in aantal Franse kerncentrales, volgende week algemene staking

Internatio­na­le gemeen­schap zet eerste stappen om Poetin te vervolgen: “Rusland moet ter verantwoor­ding geroepen worden”

Op een conferentie in Lviv, in het westen van Oekraïne, is zaterdag de oprichting aangekondigd van een internationaal centrum voor de vervolging van de verantwoordelijken van de oorlog in Oekraïne. “Rusland moet ter verantwoording geroepen worden voor (de) verschrikkelijke misdaden. Ook Poetin moet ter verantwoording geroepen worden”, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een toespraak.