Opnieuw staat Thalys stil tussen Parijs en Rijsel: 300 reizigers kunnen na meer dan drie uur overstappen op andere trein

Passagiers die uren vastzaten op Thalys reageren na aankomst in Brussel: “Mensen moesten uit de trein springen, omdat de trapcon­struc­tie niet paste”

Zo’n 750 passagiers zaten gisteravond meer dan vier uur vast op een snikhete Thalys net buiten het station van Paris-Nord. Na onder meer een overnachting op een andere trein zijn ze ondertussen aangekomen in Brussel met een trein die op zijn beurt bijna 2 uur vertraging had. “Er was niet genoeg water voor iedereen, dus we hebben de bar maar leeggedronken”, klinkt het bij de passagiers. Test Aankoop reageert niet mals.

20 juli