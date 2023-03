Opnieuw schoolmeisjes vergiftigd in Iran

Belgische toeriste (33) gered in gebied waar Natacha de Crombrugg­he om het leven kwam

Een Belgische toeriste is samen met een Franse toeriste gered nadat ze waren verdwaald in de Colca-vallei in Peru. Dat is het gebied waar vorig jaar Natacha de Crombrugghe (28) dood werd teruggevonden nadat ze vermist raakte tijdens een trektocht. De Belgische Elise (33) en de Franse Sandra (28) zijn in goede gezondheid teruggevonden.