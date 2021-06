Opnieuw schokkende vondst in Canada: “Honderden lichamen” gevonden nabij voormalig internaat

VS stellen onderzoek in naar internaten inheemse kinderen

22 juni De Amerikaanse regering gaat onderzoeken wat er in internaten voor inheemse kinderen is gebeurd. In Canada werden onlangs de stoffelijke resten ontdekt van 215 jongeren bij een internaat in Kamloops, waar inheemse kinderen tussen 1890 en 1969 werden ondergebracht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in de VS gaat nu onderzoeken of en waar er bij kostscholen kinderen van bijvoorbeeld Indiaanse afkomst begraven liggen.