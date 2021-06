Opnieuw schokkende vondst in Canada: bijna 200 anonieme graven ontdekt in vroeger internaat

UPDATE Opnieuw schokkende vondst in Canada: 751 anonieme graven gevonden nabij voormalig internaat

24 juni Een inheemse groepering in Canada heeft 751 anonieme graven ontdekt in de buurt van een voormalig katholiek internaat in de Canadese regio Saskatchewan. Het is nog niet duidelijk hoeveel van de gevonden lichamen van kinderen zijn. Er doen immers mondelinge verhalen de ronde dat er ook volwassenen begraven zouden liggen. Enkele weken geleden werden er bij een internaat in Kamloops in British Columbia ook al resten ontdekt van 215 jongeren.