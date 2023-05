Opnieuw schip vastgelopen in Suezkanaal, sleepboten proberen vaartuig los te krijgen

Er is opnieuw een groot schip vastgelopen in het Egyptische Suezkanaal, één van ‘s werelds drukste handelsroutes. Dat heeft het scheepvaartbedrijf Leth Agencies vanochtend gemeld. Het zou gaan om een schip onder de Hongkongse vlag, de Xin Hai Tong 23. Sleepboten proberen het vaartuig nu weer vlot te trekken.

Leth Agencies meldt via Twitter dat minstens vier achterliggende schepen niet kunnen passeren door de vastgelopen bulkcarrier van 190 meter.

In maart 2021 kwam het containerschip Ever Given, van 400 meter lang en 220.000 ton, bijna een week lang vast te zitten in het Suezkanaal. Daardoor werd de wereldhandel ernstig verstoord. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, werd ingeschakeld om het schip weer los te krijgen. Dat lukte na meerdere pogingen. Door de blokkade moesten 200 andere vrachtschepen wachten of een andere route kiezen.

Volledig scherm In maart 2021 kwam het containerschip Ever Given bijna een week lang vast te zitten in het Suezkanaal. © EPA

KIJK. Simulatie toont hoe de Ever Given in 2021 uit de bocht ging in het Suezkanaal, het containerschip kwam vervolgens dagenlang vast te liggen