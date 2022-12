Opnieuw Russische raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden: stroom uitgevallen en watervoorziening geraakt, twee doden

Ex-politieman die zwarte vrouw in haar woning in Texas doodschoot schuldig aan doodslag

In de Verenigde Staten heeft een jury de voormalige politieagent Aaron Dean donderdag schuldig bevonden aan de doodslag op Atatiana Jefferson. De 28-jarige zwarte vrouw werd in oktober 2019 door Dean, een witte politieman, doodgeschoten in haar eigen woning in Fort Worth, Texas. De ex-agent riskeert tot 20 jaar cel. De strafmaat wordt op een later tijdstip bepaald.

4:19