Opnieuw Russisch oligarch omgekomen onder mysterieuze omstandigheden: vastgoedtycoon valt van trap bij bezoek aan vrienden

Spanjaar­den in spanning: trekking kerstlote­rij van 2,5 miljard euro is begonnen

Het is nagelbijten voor de Spanjaarden, want naar jaarlijkse gewoonte zal vandaag de kerstjackpot El Gordo ter waarde van 2,5 miljard euro vallen. In het Teatro Real in Madrid is om 9 uur stipt de trekking begonnen. Wie kans wil maken op een deel van dit duizelingwekkende bedrag moet er wel iets voor over hebben: een lotje kost zo’n 200 euro.

10:56