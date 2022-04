Opnieuw rellen in Zweden na demonstraties van extreemrechtse groepering

Demonstranten staken zaterdagavond in Malmö vuilnisbakken, een bus en een voertuig in brand. De passagiers van de bus moesten geëvacueerd worden, maar er vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

De amokmakers zijn aanhangers van de extreemrechtse groepering Stram Kurs (Harde Lijn). De Deense politicus Rasmus Paludan, de voorman van de groepering, is de afgelopen jaren regelmatig betrokken geweest bij rechtsextremistische acties, ook in andere landen. In november 2020 werd hij in Frankrijk gearresteerd en de grens over gezet.

Het is al enkele dagen onrustig in Zweden. Bij protest in de stad Örebro raakten vrijdag een tiental politieagenten en een betoger gewond. Rasmus Paludan had er toestemming gekregen een bijeenkomst te houden, maar dat veroorzaakte zoveel onrust in de stad dat de politie al snel besloot in te grijpen.