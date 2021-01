Opnieuw rellen in veel Nederlandse steden: politie doelwit van geweld, winkels geplunderd

In Nederland zijn er op verschillende plaatsen opnieuw rellen uitgebroken, uit onvrede met de strengere coronamaatregelen. Onder meer in Rotterdam, Geleen, Amsterdam, Den Bosch, Haarlem, Amersfoort en Zwolle moest de politie ingrijpen. De Nederlandse politie is in opperste staat van paraatheid. “We hanteren vanavond een lik-op-stukbeleid, wat inhoudt dat we direct gaan ingrijpen en bekeuren.”

Maandag gingen op sociale media oproepen rond tot nieuwe rellen, verspreid over het hele land. Op verschillende plekken was het niet veel later prijs.

Plunderingen, gooien met stenen

In Rotterdam hebben enkele honderden jongeren de confrontatie met de politie gezocht. Een grote groep bekogelde de politie met stenen en vuurwerk. De jongeren richtten ook vernielingen aan en stichtten brandjes, stelt de politie. Er zijn onder meer bushokjes gesneuveld. Ook is er geplunderd in winkels en werd er met stenen naar een politiebureau en naar politiebusjes gegooid.

De mobiele eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, heeft charges uitgevoerd. De politie zette het waterkanon en traangas in om de mensen uiteen te drijven. Er zijn zeker 20 mensen opgepakt. Ook heeft de politie een waarschuwingsschot gelost toen collega’s in het nauw werden gedreven.

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaven de relschoppers gehoor aan oproepen op sociale media om “het ongenoegen kenbaar te maken tegen de coronamaatregelen en het creëren van chaos in Rotterdam”. Hij heeft nu een noodbevel afgegeven voor bepaalde straten. Iedereen die zich in dat gebied bevindt, dient zich “te verwijderen en verwijderd te houden”. Het noodbevel geldt van 20.00 uur tot 04.30 uur.

Volledig scherm In Rotterdam zocht een groep maandagavond de confrontatie met de politie gezocht. © ANP

Op de hielen

Ook in Geleen moest de politie maandagavond ingrijpen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om ‘te gaan rellen’. Op beelden is te zien hoe ze door de straten van de Limburgse stad rennen, op hun hielen gezeten door agenten. Ze staken vuurwerk af en er zouden vernielingen zijn aangericht. Volgens de politie verzamelden tussen de 100 en 150 jongeren in het centrum. Agenten grepen hard in. Rond 22.00 uur meldde de politie dat de rust was weergekeerd. 12 verdachten zijn opgepakt, onder wie minderjarigen.

Geleens Burgemeester Hans Verheijen heeft een noodverordening afgekondigd. Dat maakt het voor de politie eenvoudiger om bij ongeregeldheden in te grijpen. De maatregel geldt tot en met 1 februari 2021. “Schade toebrengen aan andermans bezit helpt helemaal niemand. Sterker nog, je drukt mensen en ondernemers nog verder in de put. Onacceptabel”, reageert Verheijen. “Rellen helpt helemaal niemand”.

Onrustig

Ook in Amsterdam was het opnieuw onrustig. In de Molukkenstraat in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost roerden groepen jongeren zich. Er zijn vernielingen aangericht en er werd gegooid met vuurwerk. Een groepje relschoppers probeerde een politiebusje om te gooien. Er werden leuzen gescandeerd als ‘Joden, Joden!’.

Ook hier was via sociale media opgeroepen om naar de Molukkenstraat te komen, ‘om te rellen’. Enkele winkeliers timmerden hun zaak in de middag alvast dicht om schade te voorkomen. Rond 22.30 uur twitterde de politie dat de situatie onder controle was. Negen relschoppers zijn opgepakt.

Ook in Amsterdam-West waren maandagavond wat groepen op straat, maar er zijn geen meldingen van ongeregeldheden. In andere delen van de stad was af en toe een knalvuurwerk te horen. Ook klonken veel sirenes.

Volledig scherm Onrust in de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. © Het Parool

“Overal op voorbereid”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema roept ouders in de stad op hun jongeren binnen te houden. “We zijn overal op voorbereid en zullen dit niet accepteren”, zei ze tegen zender AT5. “En ik zou tegen diegene willen zeggen die het overweegt: doe het niet. Want je maakt een ravage van je eigen stad, de stad waar je van houdt. Tegen ouders zou ik willen zeggen: houd je jongeren binnen.”

Eerder noemde Halsema de rellen van zondag op het Museumplein “onacceptabel”. Toen werden zeker 170 mensen opgepakt. Tegen relschoppers die het demonstratierecht misbruiken, treedt de politie volgens haar op. “En we blijven optreden zolang het nodig is”, benadrukte ze. De ambtswoning van de burgemeester wordt momenteel extra beveiligd. Voor de deur staat een politiepost. Halsema spreekt van voorzorgsmaatregelen.

Volledig scherm Politie in de straten rond het Museumplein in Amsterdam zaterdag. © ANP

Nog plunderingen

Ook op tal van andere plaatsen in Nederland spelen er zich ongelofelijke taferelen af. Zo lopen vele tientallen jongeren maandagavond rellend en plunderend door het stadscentrum in Den Bosch. Ze gooien ruiten in en vernielen auto’s. Ook gooien ze met stenen en vuurwerk. De politie is aanwezig en grijpt zoveel mogelijk in. “Wij zetten vol in om dit onacceptabele geweld de kop in te drukken”, aldus de politie.

Op sociale media is te zien hoe tientallen jongeren een winkel plunderen bij het station. Onder andere ook een friettent, een Jumbo-supermarkt en een sportschoenenwinkel zijn door de relschoppers geplunderd. In de binnenstad liggen op meerdere plekken glas op de grond van ingegooide ramen. Sommige winkeliers vegen de glasscherven bij elkaar. Op veel plaatsen is vuurwerk afgestoken.

Vooral in de Hinthamerstraat hebben relschoppers toegeslagen. Veel ruiten zijn daar vernield en er ligt onder andere een auto op zijn kop. Rond 23.00 uur was het weer grotendeels rustig in de binnenstad. De politie rijdt nog wel af en aan en ook boven de stad hangt een politiehelikopter. De politie heeft ook alle toegangswegen naar de binnenstad afgesloten. Mensen die erin of eruit willen moeten langs politiecontroles.

Met stenen bekogeld

In Haarlem is de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust in het stadsdeel Schalkwijk. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen stenen gooien, vuurwerk afsteken en dat er brandjes worden gesticht. Volgens lokale media zijn er honderden mensen op de been. “We kunnen stellen dat het onrustig is”, zegt een politiewoordvoerder. “Wij zijn aanwezig om de orde te herstellen.”

Persfotograaf Laurens Bosch werd in Haarlem met stenen bekogeld. Van dichtbij kreeg hij een steen tegen zijn achterhoofd gegooid. “Opeens kwam er een groep naar mij toe gerend”, laat Bosch weten.

Auto op zijn kant

Bij ongeregeldheden in Amersfoort heeft de politie maandagavond drie personen opgepakt, nadat zij met stenen naar agenten hadden gegooid. Rond de Van Randwijcklaan was het ‘s avonds onrustig. Er waren tientallen jongeren op straat die onder meer met vuurwerk gooiden. Ook zetten relschoppers een auto op zijn kant. Inmiddels is de rust weergekeerd, zegt de politie.

In Zwolle was het evenzeer een tijd onrustig. Daar was 150 tot 200 man de straat opgegaan, de mobiele eenheid werd ingezet. Er is onder meer een politieauto vernield, zei een politiewoordvoerster. Rond 21.15 uur was de straat in Zwolle weer rustig en was alleen de politie nog in groten getale aanwezig. De gemeente heeft voor maandagavond en de komende nacht een noodbevel uitgevaardigd voor delen van de stad. “Mensen die zonder geldige reden in deze gebieden aanwezig zijn worden weggestuurd of aangehouden”, aldus de gemeente op Twitter.

Bekogeld met vuurwerk

In Helmond is volgens een woordvoerder van de politie maandagavond “wat volk” op de been. Hij noemde de sfeer grimmig. “Het is er onrustig.” Volgens het Eindhovens Dagblad is de mobiele eenheid in Helmond opgeroepen en zouden relschoppers inmiddels met stenen en vuurwerk gooien. De woordvoerder van de politie kon dat nog niet bevestigen.

In Veenendaal zijn agenten bekogeld met vuurwerk. De mobiele eenheid is ingezet vanwege onrust rond het Doctor Slotemaker de Bruïneplein, waar relschoppers de confrontatie zoeken met de politie, laat een woordvoerder weten. Twee mensen zijn tot dusver opgepakt. Volgens de woordvoerder verspreiden de relschoppers zich door de wijk zodra de politie wil ingrijpen. De situatie is nog niet volledig onder controle, maar “relatief te overzien”, aldus de politie.

De politie in Almelo heeft tijdens ongeregeldheden acht mensen aangehouden, om diverse redenen. Dat maakte burgemeester Arjen Gerritsen bekend. De politie kwam in actie toen relschoppers onder meer met vuurwerk gooiden.

In Den Haag is de mobiele eenheid korte tijd ingezet in de Schilderswijk, omdat er met stenen en vuurwerk werd gegooid op de Hobbemastraat, laat een politiewoordvoerder weten. Er werden geen charges uitgevoerd. De politie liet rond 21.30 uur weten dat de situatie weer onder controle is. “Er zijn op dit moment verder geen grote incidenten bekend”, aldus een woordvoerder.

Al zeker 70 mensen opgepakt in totaal

Op diverse plaatsen in het land heeft de politie maandagavond in ieder geval al zeker zeventig personen aangehouden, zei politiechef Willem Woelders in Nieuwsuur. Volgens hem was er ook weer sprake van plunderingen, met name in Rotterdam. Volgens Woelders wordt op dit moment veel van de politie gevraagd. “We gaan tot het uiterste.” Aangezien de rellen in meerdere plaatsen in het land zijn, heeft de mobiele eenheid “last van langere aanrijtijden”.

“Tot een uur of 19.30 was het relatief rustig”, aldus de politiechef. “Wel waren er veel jongeren op straat. Vanaf 19.30 zie je links en rechts dat de geest uit de fles komt in meerdere steden.”

Volledig scherm Opnieuw rellen tegen avondklok in Rotterdam maandagavond. © MediaTV

Opsporingsteams opgezet

Naar aanleiding van de ongeregeldheden afgelopen weekend heeft de Nederlandse politie op grote schaal opsporingsteams opgezet. Woelders verwacht dat er de komende week nog mensen worden gearresteerd. “We hopen er op die manier de angel uit te kunnen halen en we hopen daarnaast ook heel snel dingen aan de voorkant te kunnen verstoren.”

Hulp van het leger heeft op dit moment niet de voorkeur van de politiechef. “Voor dit soort rellen heb je mensen nodig die gewend zijn hierbij op te treden. Defensie is in principe opgeleid om in oorlogssituaties op te treden en dat is een andere achtergrond dan voor de politie. Ik zou dat zeker niet als eerste voorkeur hebben. Je kunt natuurlijk niks uitsluiten, maar ik denk dat we het met deze eenheden moeten proberen in de hand te krijgen.”

Oproepen tot geweld

In Noord-Holland heeft de politie vijf personen opgepakt voor het oproepen tot geweld. Ze worden ervan verdacht oproepen te hebben geplaatst om rel te schoppen in onder meer Alkmaar, Purmerend en Hoorn. De politie in Zeeland heeft maandag tegelijk in Goes en Kattendijke in totaal zes mensen opgepakt in een onderzoek naar het aanzetten tot rellen op sociale media.

De Nederlandse burgemeesters zeiden maandagmiddag al op de hoogte te zijn over nieuwe oproepen en gaven toen aan voorbereid te zijn. “Heel vaak nemen we de speculaties niet serieus, maar dat doen we nu wel”, zei Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het zogenaamde Veiligheidsberaad, waar 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio in Nederland met elkaar hebben gesproken over de handhaving van de avondklok.

“Er is extra politie beschikbaar om de boel in de gaten te houden”, stelde Bruls. “Klein houden is de beste methode. Op de langere termijn moet er misschien assistentie komen. Dat is een punt van overleg met de bevoegde minister. Duidelijk is wel dat de situatie om extra inzet vraagt.” Bruls lichtte niet toe op wat voor soort assistentie hij doelde.

Volledig scherm Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. © ANP

‘Geef relschoppers aan’

De burgemeester van Eindhoven, dat zondag te maken kreeg met zwaar geweld, plunderingen en vernielingen, reageerde maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad erg emotioneel. “Mijn hart huilt. Ik loop al lang mee in het openbaar bestuur. Ik heb heel, heel, heel veel meegemaakt, maar dit overschrijdt elke grens.”

Burgemeester John Jorritsma is woest dat “dit soort idioten” zijn stad op een negatieve manier in het nieuws brengen. “We gaan nu bespreken hoe wij dit soort gebeurtenissen de komende tijd te lijf gaan.” Maandagavond is in Eindhoven alvast veel politie aanwezig om eventuele ongeregeldheden voor te zijn. Jorritsma roept mensen nog op om hun “burgerplicht” te doen. “Als u figuren kent die hebben deelgenomen aan de rellen, geef ze aan.”

Volledig scherm Beeld van rellen in Eindhoven zondag. © ANP

‘Onacceptabel’

De rellen hebben niets met protesteren te maken, zei aftredend Nederlands premier Mark Rutte maandagochtend in een eerste reactie. Het gaat om “crimineel geweld” en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld. “Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen”, aldus de premier. “Dit heeft niets te maken met de strijd voor vrijheid.” Rutte noemde het geweld “onacceptabel”.

“Wat we gisteren en vorige week hebben gezien, heeft niks met een demonstratie te maken. Het was crimineel gedrag. Politie aanvallen, plunderingen, vernielingen. Dat staat ver van demonstreren af”, klonk het bij demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus.

Volgens Grapperhaus doet 95 procent van de Nederlanders mee met de maatregelen. “Ze zien in dat we een levensgevaarlijk virus aan het bestrijden zijn. Dit laat zien dat we een sterke samenleving hebben. Ik heb het vertrouwen dat die enorme grote meerderheid van de Nederlanders zegt: ‘met de rellen willen we niks te maken hebben’.”

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte staat de pers te woord bij het ministerie van Algemene Zaken over de avondklokrellen. © ANP

Volledig scherm Vrijwilligers helpen bij het opruimen van de schade in het centrum van Eindhoven. © ANP

