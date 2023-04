Opnieuw rellen in Frankrijk na groen licht van Grondwettelijke Raad voor grootste deel van pensioenhervorming

In Parijs werden op veel plekken vuilnis en afvalbakken in brand gestoken. Mensen stroomden massaal naar het stadhuis. De politie was niet zuinig met traangas.



In steden als Lyon, Grenoble en Nantes kwam het ook tot ongeregeldheden. In Nice, waar overdag al betogingen en blokkades waren, marcheerden demonstranten. In meerdere steden zijn arrestaties gemeld.

De negen leden van de Raad, onder leiding van oud-premier Laurent Fabius, hadden kritiek op zes kleinere deelaspecten van de hervorming, maar de hogere pensioenleeftijd lieten ze ongemoeid. Zodra Macron de tekst heeft ondertekend, zal de pensioenleeftijd in Frankrijk dus geleidelijk verhogen naar 64.

De linkse oppositie had de Raad gevraagd zich achter een referendum te scharen, maar dat verzoek werd verworpen. Over een tweede, later ingediend verzoek, volgt op 3 mei een beslissing.

“Vanavond zijn er winnaars noch verliezers”, liet premier Elisabeth Borne weten in een reactie op Twitter.

“Met deze hervorming zal ons pensioenstelsel in 2030 in evenwicht zijn. De regering wil nu het overleg met de sociale partners voortzetten om werken betekenisvoller te maken, de arbeidsomstandigheden verbeteren en volledige werkgelegenheid bereiken”, klinkt het in een regeringsverklaring.

1 mei

De regering heeft de pensioenhervormingen vorige maand doorgedrukt, zonder dat het parlement erover heeft gestemd.

Macron had de vakbonden eerder op vrijdag al uitgenodigd voor een gesprek dinsdag, nog voor de beslissing van de Grondwettelijke Raad er was. Ze weigeren echter om voor 1 mei met de regering te vergaderen. Volgens de vakbonden is de enige manier om de protesten in het land te stoppen, door van de hervorming af te stappen, luidt het in een verklaring. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, willen de vakbonden een grote mobilisatiedag organiseren. Voor die datum zullen ze niet samenzitten met de regering, klinkt het nog.

Oppositie zet strijd voort

De belangrijkste Franse oppositiepartijen zijn vastbesloten hun strijd voort te zetten tegen de pensioenhervorming. “De strijd gaat door”, reageerde de leider van radicaal-links Jean-Luc Mélenchon, terwijl de extreemrechtse Marine Le Pen zei dat “het politieke lot van de pensioenhervorming niet bezegeld is”.

Rond het gerechtsgebouw in het centrum van Parijs zijn hoge versperringen aangebracht. Er geldt een demonstratieverbod, dat vrijdag werd genegeerd. In de buurt, bij het stadhuis, zijn spandoeken te zien met teksten als: ‘geen einde aan de stakingen totdat de hervorming is ingetrokken’. Ook elders in het land wordt actiegevoerd.