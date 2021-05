Opnieuw recordcijfers in India: nooit zo veel doden op één dag, helft deelstaten nu in complete lockdown

Zeker 15 zeldzame condors strijken neer op terras privéwo­ning in Californië en dat laat duidelijk sporen na

7 mei Minstens 15 condors zijn afgelopen weekend neergestreken op de railing van het terras en op het dak van een privéwoning in Tehachapi in de staat Californië. Ze lieten duidelijk hun sporen na. De Californische condor is een zeldzame en met uitsterven bedreigde gier, waarvan er nog maar 160 rondzweven in Californië zelf, en minder dan 500 in heel de wereld.