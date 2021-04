Opnieuw recordaantal coronadoden in India: dit is waarom experts vrezen dat het zelfs nog maar het topje van de ijsberg is

De afgelopen 24 uur testten 352.991 inwoners van India positief op Covid-19. Dat is voor de vijfde dag op een rij een wereldwijd record. In totaal staat de teller in het Aziatische land al op meer dan 17 miljoen bevestigde gevallen. Het officiële dodental door de virusuitbraak steeg dan weer met 2.812 naar 195.123. Maar er komt steeds meer bewijs aan de oppervlakte dat het werkelijke aantal sterfgevallen nog veel hoger ligt.

Volgens epidemioloog Bhramar Mukherjee van de universiteit van Michigan tonen alle modellen die hij maakte dat het echte aantal doden twee tot vijf keer hoger ligt dan wat gerapporteerd wordt.

Landelijke gebieden

Volgens de Amerikaanse epidemioloog Eric Feigl-Ding ligt het aantal vermoedelijk zelfs nóg hoger. “De gegevens die uit India komen, zijn niet erg betrouwbaar”, vertelde hij aan het Indiase televisiestation NDTV. “Het aantal crematies dat gerapporteerd wordt, komt niet overeen met het aantal gerapporteerde doden. Sommigen spreken over een cijfer dat twee, vijf of tien keer hoger ligt. Anderen over een cijfer dat maar liefst twintig tot vijftig keer hoger ligt. We zullen het pas later echt weten, zeker in landelijke gebieden waar amper getest wordt.”

De totale dodentol zal sowieso enorm zijn, volgens Feigl-Ding. Op basis van de officiële data voorspellen de modellen tegen eind augustus een miljoen doden, maar hij vreest dat het in werkelijkheid weleens richting vijf miljoen kan gaan. “17 mei is de datum dat het aantal sterfgevallen mogelijk zal beginnen te vertragen. Opgelet, ik zeg ‘vertragen’. Dat betekent niet dat ze snel naar beneden zullen gaan”, zegt hij nog.

“Lopende band van de dood”

De discrepantie tussen wat er gerapporteerd wordt en wat er echt aan de hand is, lijkt bevestigd te worden in één van de grootste crematoria van Ahmedabad, de grootste stad in de staat Gujarat, in het westen van India. Daar worden 24 uur per dag lichamen verbrand. Werknemer Suresh Bhai vertelde aan de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ dat het “een nooit eindigende lopende band van de dood” is.

Hij bekent ook dat hij Covid-19 nooit als doodsoorzaak neerschrijft op de documenten die hij meegeeft aan de rouwende families. Hoewel het aantal doden fors stijgt, net als het aantal coronabesmettingen. “Ik schrijf elke keer dat ze stierven door ziekte”, getuigt hij. “Dat is wat mijn baas me opdraagt.”

Eenzelfde getuigenis in een crematorium dat de toestroom van lichamen amper aankan op nieuwszender CNN. Sommige crematoria gebruiken hun parking om de doden te cremeren, op geïmproviseerde brandstapels. “Er komen zoveel lichamen binnen, dat we niet voldoende hout meer hebben”, getuigt een personeelslid daar. “Als het zo doorgaat, zullen we over vier of vijf dagen mensen moeten cremeren op straat.”

Onderzoek

Ook in Bhopal - de hoofdstad van de centraal-Indische staat Madhya Pradesh - draaien de crematoria overuren. Tijdens een periode van dertien dagen midden april werden er officieel 41 coronadoden gemeld, maar uit een onderzoek van ‘The New York Times’ blijkt dat in die periode in het grootste uitvaartcentrum voor coronadoden van de stad meer dan 1.000 lichamen verbrand of begraven werden met een speciaal coronaprotocol.

Hetzelfde stelde de Indiase krant ‘Sandesh’ vast in de grote steden Lucknow en Mirzapur in de noordelijke staat Uttar Pradesh en in de staat Gujarat. Daar werden in een gelijkaardige periode midden april tussen de 73 en de 121 coronadoden gemeld door de officiële instanties, terwijl minutieuze tellingen van de krant aantoonden dat het aantal in werkelijkheid rond 610 lag, pér dag.

Wat de ware toedracht is van de onderrapportering is vooralsnog niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om nerveuze politici of ziekenhuizen die bewust lagere cijfers doorgeven “om geen paniek te zaaien”. Maar volgens analisten kunnen slachtoffers ook onder de radar blijven omdat ze niet naar buiten durven om hulp te zoeken of omdat familieleden hun overledenen verbergen uit schaamte.

Overmoed

De stijgende coronacijfers in India zelf zouden te wijten zijn aan een nieuwe variant, een sputterende vaccinatiecampagne - nog geen tien procent van de Indiërs kreeg al een eerste prik - en overmoed. Veel politici en inwoners nemen nog amper voorzorgsmaatregelen nadat het aantal doden bij een eerste coronagolf beduidend lager bleef dan in andere landen. Op heel wat plaatsen hebben gewoon politieke massabijeenkomsten en religieuze feesten plaats, met duizenden aanwezigen.

De Indiase gezondheidszorg kreunt verder onder de druk. Mensen hebben amper toegang tot een ziekenhuisbed, medicijnen, zuurstof en andere noodzakelijke hulp. Heel wat westerse landen waaronder ook België hebben al bijstand aangeboden aan het noodlijdende land.

