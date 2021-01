Opnieuw protest in Nederland: politie krijgt relschoppers Eindhoven maar niet onder controle, winkels geplunderd

In Nederland is het op verschillende plaatsen opnieuw onrustig door betogers die zich verzetten tegen het coronabeleid, waaronder de avondklok die gisteren is ingegaan. De politie heeft het Museumplein in Amsterdam ontruimd met een waterkanon. Ook in Eindhoven loopt het uit de hand. Al urenlang vliegen de stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen door de lucht. De politie zette traangas in en hield minstens dertig mensen aan. De burgemeesters van beide steden hebben demonstraties verboden.

Op het Museumplein verzamelden ongeveer 250 mensen met spandoeken, met daarop teksten als ‘Dump Rutte’, verwijzend naar Nederlands premier Mark Rutte, en ‘Stop de Vaccinazi’s’. Volgens de gemeente werd de groep die tegen de regels demonstreert tegen het coronabeleid steeds groter en namen de risico’s toe. Er is een noodbevel afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving.

De politie riep de demonstranten op weg te gaan, maar het grootste deel van de actievoerders bleef staan. Vanuit de groep demonstranten is ‘Heil Hitler’ te horen en er worden vuurwerkbommen richting de politie geworpen. Daarna greep de politie in en begon de demonstranten uit elkaar te drijven. Daarbij gebruikten agenten wapenstokken, paarden, honden en een waterwerper.

Rond 15.30 uur had de politie het plein zo goed als schoongeveegd, maar in de omliggende straten is het nog onrustig. Een groep demonstranten heeft zich aan de voorkant van het Concertgebouw in Amsterdam verzameld, waar opnieuw een waterkanon is ingezet. De actievoerders worden langzaamaan weggedreven. Het is een kat-en-muisspel tussen de politie en demonstranten in de straten.

Ook in Eindhoven verzamelden zich zondagmiddag ongeveer tweehonderd demonstranten op het 18 Septemberplein, zonder toestemming en veelal zonder mondkapje, en ook daar liep het totaal uit de hand. Vanaf 14.15 uur werden ze van het plein afgestuurd door de ME (Mobiel Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie) en politie te paard. Al bijna twee uur lang vliegen de stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen door de lucht. Rond 15.30 laaien de rellen weer op, nadat het ingezette waterkanon een lekke band kreeg. Agenten hebben gasmaskers opgezet en proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen worden palen met camera’s, fietsen en verkeersborden onder luid gejuich gesloopt, om vervolgens richting de politie gegooid te worden.

Zeker één vuurwerkbom ging pal naast een voorbijrijdende auto af. Ook zou vuurwerk zijn gegooid naar politiepaarden. Die gingen daardoor met ruiter en al onderuit. Daarnaast gooien de relschoppers met stenen, die ze uit de straat trekken, richting de politie.

Rond 16.45 verzamelde de menigte zich rondom het station in Eindhoven. Hier werden ramen van het station ingegooid en een voertuig van ProRail, de Nederlandse spoorwegbeheerder, is in vlammen opgegaan. Winkelpersoneel van een nabijgelegen Albert Heijn staat bang achter de gesloten deuren van de winkel. De Jumbo op het station is geplunderd. In de supermarkt is het een ravage. Inmiddels waaieren de honderden relschoppers uit over de rest van de binnenstad.

Op sociale media roept de politie op niet naar de binnenstad van Eindhoven te komen. “De situatie is nu erg onrustig. Er zijn diverse mensen aangehouden.”

Er zijn volgens de politie zo’n dertig aanhoudingen verricht, waarvan enkele voor (poging tot) zware mishandeling. “Een grote groep houdt zich op in en om het centrum van #Eindhoven en lijkt uit te zijn op een confrontatie met en geweld tegen de politie. Wij handhaven en grijpen in waar nodig.”

De ongeregeldheden in Amsterdam komen niet uit de lucht vallen. Na demonstraties vorige week waren er opnieuw aanwijzingen dat personen met wapens naar het Museumplein willen komen en bereid zijn geweld te plegen.

Zo kondigde actievoerder Michel Reijinga van beweging ‘Nederland in Verzet’ al aan zondagmiddag ‘koffie te gaan drinken’ op het Museumplein. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, zei hij daarvoor niet verantwoordelijk te zijn, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen Nederlands premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.

Ook de gemeente Eindhoven vreesde al voor onrust omdat Pegida, de van oorsprong Duitse anti-islambeweging, van plan was een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Burgemeester Jorritsma heeft de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Er werd preventief gefouilleerd.

Afgelopen nacht was het al onrustig in Nederland. Op verschillende plaatsen kwamen relschoppers op straat tegen de avondklok die gisterenavond voor het eerst van kracht was. In de Nederlandse gemeente Urk werd een teststraat in brand gestoken, en gooiden vooral jongeren met vuurwerk en stenen naar de politie.

