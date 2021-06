Opnieuw presidentskandidaat opgepakt in Nicaragua

Afgelopen weekeinde werd daarnaast oud-diplomaat Arturo Cruz, die opkomt voor de rechtse partij CXL, na terugkeer uit de VS op het vliegveld van Managua opgewacht door de politie en in preventieve hechtenis genomen. Hij zou volgens de aanklacht “een gevaar vormen voor de gemeenschap en de burgerrechten”. Eerder zette de regering-Ortega oppositiepartij PDR al buitenspel door de juridische status in te trekken.

“Dictator”

De Verenigde Staten hebben alle landen opgeroepen om Ortega voortaan als "dictator" te behandelen. "De willekeurige arrestatie van presidentskandidaat Félix Maradiaga - de derde Nicaraguaanse oppositieleider die binnen tien dagen tijd is opgepakt - moet iedere nog bestaande twijfel over Ortega's geloofwaardigheid als dictator wegnemen", zei Julia Chung, de Amerikaanse topdiplomaat voor Latijns-Amerika. "De internationale gemeenschap kan niet anders dan hem ook als zodanig te behandelen."

De presidentsverkiezing in het Midden-Amerikaanse land is in november. De voormalig linkse revolutionair Ortega is sinds 2007 aan de macht, zijn echtgenote is aangesteld als vicepresident. De regering treedt al verscheidene jaren steeds harder op tegen andersdenkenden. In 2018 werden demonstraties met veel geweld neergeslagen. Zeker 100.000 Nicaraguanen zijn sindsdien gevlucht.