Opnieuw onderscheppen Nederlandse F-35's een Russisch vliegtuig boven Baltische Zee

Russisch parlement zet licht op groen voor opschor­ting van kernwapen­ver­drag met VS

Het Russische parlement heeft vandaag de opschorting van het ‘new START’-ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten goedgekeurd. President Vladimir Poetin kondigde de opschorting gisteren aan tijdens zijn jaarlijkse ‘State of the Union’. Hij haalde in zijn speech ook zwaar uit naar het Westen, dat volgens hem verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne.