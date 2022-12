Opnieuw nachtelijk luchtalarm in Kiev, Zelensky: “Veel Oekraïense regio's zonder stroom na rakettenregen”

In veel Oekraïense regio's is sprake van een "moeilijke situatie" nadat donderdag op veel plekken Russische raketten zijn neergekomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vertelde gisterenavond nog in zijn videoboodschap dat stroomstoringen wijdverspreid zijn, terwijl er sprake is van temperaturen onder het vriespunt. "Vanavond (gisterenavond, red.) kampen de meeste Oekraïense regio's met stroomstoringen", aldus Zelensky, die zei dat het met name moeilijk is in Kiev, Lviv, Odesa en Cherson. De stroomstoringen volgen, zoals de afgelopen maanden veel vaker het geval was, op Russische raketaanvallen.