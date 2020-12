Opnieuw mysterieuze monoliet verschenen, deze keer op bergtop in Californië

Er is opnieuw een mysterieuze monoliet verschenen. Nadat er eerder al een metalen obelisk was gespot in een woestijn in de Amerikaanse staat Utah en op een bergtop in Roemenië, is er nu ook eentje ontdekt op een bergtop in Californië.

Een lokale krant in het plaatsje Atascadero - tussen Los Angeles en San Fransisco - meldt dat de monoliet op de top van Pine Mountain staat. Tientallen wandelaars uit de buurt zijn al een kijkje gaan nemen en hebben foto’s van de zilveren zuil op sociale media geplaatst.

“Het gaat om een obelisk met drie zijkanten, die van roestvrij staal gemaakt lijkt te zijn”, aldus The Atascadero News. “Hij is drie meter hoog en 45 centimeter breed. Het object is aan de hoeken samengelast en de zijpanelen lijken met klinknagels aan een metalen structuur binnenin vastgemaakt te zijn.”

Wankel

In tegenstelling tot de monoliet die in Utah gespot werd en stevig verankerd leek in de grond, stond deze nieuwe obelisk een beetje wankel. Volgens de Atascadero News kon je hem met een stevige duw omstoten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste monoliet werd op 18 november ontdekt in Utah en fascineerde meteen de hele wereld. Een helikoptercrew die biologen hielp met het tellen van dikhoornschapen, merkte de structuur als eerste op. Ze was 3,3 meter hoog en leek gemaakt te zijn van roestvrij staal. Vrijdag verdween de zuil even mysterieus als ze verschenen was. Getuigen zagen hoe vier mannen de monoliet demonteerden en ervandoor gingen met de stukken. “Laat geen sporen achter”, zou een van hen gezegd hebben volgens The New York Times.

TikTok

Intussen dook op TikTok een filmpje op van de ‘ontmantelaars’. Sylvan Christensen vertelde op Instagram dat hij en zijn vrienden de monoliet verwijderden om de woestijn te beschermen voor de drommen nieuwsgierigen en toeristen die op zoek gingen naar de zuil en hun vuilnis achterlieten. Niemand weet vooralsnog waar het object vandaan komt of van wie het is.

Ook op een bergtop in het noorden van Roemenië verscheen daarna een mysterieuze monoliet. Die verdween weer na vier dagen. Deze structuur leek van metaal, had geen glad oppervlak en was beneden minder breed dan boven. Ze kreeg ook kritiek vanwege “slecht laswerk”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: