Opnieuw mysterieuze brandstichting op strategische plekken in Rusland, maar door wie?

In de afgelopen weken braken er op verscheidene plekken in Rusland zware branden uit op plekken die van strategisch belang zijn voor het Russische leger. In Tver, een stad ten noordwesten van Moskou, kwamen volgens lokale autoriteiten twintig mensen om bij een brand in een onderzoeksinstituut voor de luchtmacht. Ten zuidwesten van de hoofdstad vloog een munitiedepot in brand. En dichter bij de Russisch-Oekraïense grens, in de regio’s Belgorod, Brjansk en Koersk, hingen grote rookpluimen boven brandstofdepots.