Opnieuw mysterieus overlijden bij Russische elite: minister (46) wordt plots onwel op vliegtuig en sterft

Er is nog maar eens een invloedrijke Rus gestorven onder mysterieuze omstandigheden. Het gaat om viceminister van Wetenschap en Hoger Onderwijs Pjotr Koetsjerenko (46). In een privégesprek met een Russisch journalist vorig jaar liet hij zich kritisch uit over de invasie van Oekraïne en vertelde hij dat hij vreesde voor zijn leven. Zaterdag werd hij plots onwel tijdens de terugvlucht van een zakenreis naar Cuba.

Volgens zijn ministerie maakte het vliegtuig nog een noodlanding in de stad Mineralnye Vody in het zuiden van Rusland, maar toegesnelde artsen konden hem niet meer redden. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens de Russische staatstelevisiezender ‘Zvezd’ vond er vandaag een lijkschouwing plaats.

De vorig jaar uit Rusland gevluchte journalist Roman Super vertelt op berichtendienst Telegram dat Koetsjerenko zich kort na de invasie van Oekraïne in een privégesprek kritisch uitliet over de toestand in Rusland. De politicus raadde Super aan om zijn thuisland te verlaten. “Red jezelf en je gezin. Vertrek zo snel mogelijk. Je kunt je de mate van wreedheid van ons land niet voorstellen. Over een jaar herken je Rusland niet meer. Vertrekken is de juiste beslissing”, zou de viceminister gezegd hebben.

Paspoorten

Koetsjerenko vreesde voor zijn leven en wilde ook weg uit Rusland, maar kon dat naar eigen zeggen niet meer. “Dat is niet langer mogelijk”, klonk het. “Ze nemen onze paspoorten af. En niemand zal graag een Russische viceminister zien komen na deze fascistische invasie.”

Volledig scherm Pjotr Koetsjerenko in zijn kantoor op het ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs in november 2021. © ANP / EPA

Koetsjerenko vertelde ook aan Super dat hij antidepressiva en kalmeringsmiddelen nam. “Met handenvol. Het helpt niet veel. Ik slaap nauwelijks. Ik voel me vreselijk. We worden allemaal gegijzeld. Niemand kan iets zeggen. Anders worden we meteen verpletterd als insecten.”

De viceminister was professor en doctor in de rechten. Hij was getrouwd met de blinde popzangeres Diana Goertskaja, die op het Eurovisiesongfestival in 2008 nog op een elfde plaats eindigde voor Georgië. Het koppel had samen een zoon.

KIJK. Dit is Marina Jankina, een topvrouw binnen het Russische ministerie van Defensie die in februari vanop grote hoogte uit het raam van een flatgebouw in Sint-Petersburg viel.

De dood van Koetsjerenko is het zoveelste verdachte overlijden bij de Russische elite. Volgens een analyse van HLN staat de teller intussen mogelijk op 35 vooraanstaande Russen. Sommigen vielen uit het raam, anderen kregen plots een hartaanval en sommigen zouden zichzelf het leven benomen hebben. We zochten uit of het om een opgeklopt mysterie ging of er echt duistere krachten aan het werk waren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be

