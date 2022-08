Opnieuw moeten zo’n 300 asielzoekers buiten slapen bij Nederlands aanmeldcentrum Ter Apel

Europese Commissie vraagt grondig onderzoek naar dood baby in Nederland­se asielop­vang Ter Apel

De Europese Commissie verwacht van Nederland dat het grondig onderzoekt hoe in de asielopvang in Ter Apel een baby is kunnen overlijden. Dat moet helpen verhinderen dat het nog eens gebeurt, laat de commissie weten. Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie reageert op de problemen in Ter Apel. De commissie is doorgaans terughoudend om zich uit te spreken over het asielbeleid van de lidstaten.

25 augustus