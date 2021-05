Opnieuw minder aanvragen voor werkloosheidsuitkering in VS: laagste niveau sinds begin van coronacrisis

Taiwan en Singapore waren dé succesver­ha­len tijdens pandemie, nu kennen ze snelle stijging nieuwe gevallen: waar is het verkeerd gelopen?

14:15 Ze werden geprezen als dé modelvoorbeelden van goed crisisbeheer in de strijd tegen Covid-19. Maar deze maand krijgen zowel Taiwan als Singapore te maken met een snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. In Taiwan waren de cijfers zelfs nooit zo hoog als nu waardoor een ‘lockdown light’ is afgekondigd, maar mogelijk zijn er nog strengere maatregelen op komst. Waar is het verkeerd gelopen?