Opnieuw migrantenkaravaan richting VS: “Biden zal ons helpen”

Slechte verliezers maken goede presiden­ten: waarom de geschiede­nis Joe Biden groot succes voorspelt

9 januari Als de geschiedenis zich doorzet, wordt Joe Biden een hoogst populaire en succesvolle president. Dat is immers altijd gebeurd wanneer een voorganger het vertikte om naar de eedaflegging van het vers verkozen staatshoofd te gaan. Al is het al wel anderhalve eeuw geleden dat zoiets nog is voorgevallen.