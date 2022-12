Opnieuw megavangst: 250 ton illegaal vuurwerk voor Nederland ontdekt in Duitse bunker

De Nederlandse en Duitse politie hebben voor de tweede keer dit jaar een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. In een bunker ongeveer 20 kilometer over de Duitse grens bij Enschede is dinsdag zo’n 250.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het zware vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt. Behalve de twee verkopers die inmiddels zijn gearresteerd, maakt de politie ook jacht op zo’n honderd kopers.

De Nederlandse politie heeft voor de enorme vangst samengewerkt met Duitse collega’s, de douane en Europol. Het vuurwerk lag volgens de politie opgeslagen in negen voormalige NAVO-bunkers op zo’n 20 kilometer van de grens bij de Nederlandse gemeente Enschede.

In beslag genomen

Volgens de politie boden de verdachten het vuurwerk online aan, waarna kopers bestellingen meteen konden afhalen in vier vuurwerkwinkels net over de grens in Duitsland. Behalve het vuurwerk in de bunkers zijn ook de winkelvoorraden in beslag genomen. Het vuurwerk dat al is verkocht en opgehaald, wordt door de politie zoveel mogelijk teruggehaald.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zogezegd professionele handel

De verdachten achter de vele kilo’s vuurwerk probeerden via een omweg de regels te omzeilen door kopers te vragen naar een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en zo te doen alsof er sprake is van professionele handel.

In werkelijkheid verkochten kopers vuurwerk dat zwaarder en gevaarlijker is dan toegestaan in Nederland en Duitsland. Bovendien waren de ongeveer honderd afnemers zelf geen vuurwerkprofessionals, maar bijvoorbeeld huisvaders en illegale handelaars, aldus het het Nederlandse Openbaar Ministerie. De politie maakt nu ook jacht op hen. Sommigen hebben al een huisbezoek gehad, anderen kunnen nog de politie aan de deur verwachten. Nederlandse rechercheurs deden intussen invallen in Den Haag, Enschede en Haaksbergen.

Volledig scherm Het illegale vuurwerk bij deze vangst lag opgeslagen in vuurwerkbunkers en enkele zeecontainers zoals hier. © Politie

Anonieme tip

De politie in Den Haag kwam de handel al een jaar geleden op het spoor dankzij een anonieme tip en informatie uit eerdere vuurwerk-onderzoeken. Sinds twee jaar zet de Nederlandse politie extra in op het opsporen van illegaal vuurwerk. Veel illegale knallers die worden verhandeld hebben de kracht van een handgranaat en worden niet alleen tijden oud en nieuw afgestoken. Agenten krijgen er ook mee te maken tijdens demonstraties of voetbalrellen. Ook worden de explosieven gebruikt in het criminele milieu om aanslagen te plegen.

Tweede recente megavangst

De 250.000 kilo die nu in beslag is genomen, is de tweede megavangst dit jaar. Onlangs nog - begin november - werd in een lopend onderzoek op verschillende dagen en plekken in totaal 350.000 kilo gevonden. Ook dat lag deels opgeslagen in Duitse bunkers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.