Opnieuw massaal protest tegen coronapas in Frankrijk

Coronage­val­len nemen toe in Engeland: 1 op 95 inwoners besmet, meer dan 50.000 nieuwe besmettin­gen in Verenigd Koninkrijk

16 juli De besmettingen met het coronavirus blijven stijgen in Engeland. Volgens nieuwe cijfers is ondertussen één op de 95 mensen in de regio besmet. Vandaag kwamen er opnieuw meer dan 50.000 gevallen bij voor het hele Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Witty, waarschuwt dat Engeland snel terug kan glijden naar een crisissituatie. “Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe verbluffend snel we weer in moeilijkheden kunnen geraken”, zei hij vanavond.