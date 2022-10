Opnieuw luchtaanvallen in Kiev, Russische drone neergehaald

Aan de oostelijke rand van de miljoenenstad werd een drone nabij Brovary neergehaald, zo werd gemeld. Bij drone-aanvallen kwamen maandagochtend nog vier mensen om het leven in Kiev. Onder anderen een zwangere vrouw en haar echtgenoot werden gedood.



Ook elders in het land weerklinkt maandagavond het luchtalarm, onder meer in de zuidelijke regio’s Mykolaiv en Odessa. In Odessa waren ook explosies te horen. In Dnipropetrovsk, een stad in het centrum van het land, is volgens de autoriteiten overdag een installatie van het elektriciteitsnet geraakt. “Er brak brand uit, de schade is groot”, meldde gouverneur Mikola Loekasjoek via Telegram.