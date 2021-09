Opnieuw levenslang voor Carlos ‘De Jakhals’

Mysterieu­ze huilende vrouw (57) zonder geheugen op rots in Kroatië blijkt juwelenont­werp­ster voor Hollywood­ster­ren

17:00 De identiteit van de mysterieuze vrouw die eerder deze maand huilend op een steile rots in Kroatië werd aangetroffen, is bekend. Het gaat om de 57-jarige Daniela Adamcova, een Slowaakse juweelontwerpster die in het verleden heeft samengewerkt met sterren als Diana Ross en Barbara Streisand. Haar collectie sieraden was ook te zien in de serie ‘Friends’.