Opnieuw kledingstukken gevonden in zoektocht naar verdwenen Natacha

“We zijn allemaal diep geschokt”: Spaanse jongen (15) brengt familie om en blijft dagenlang videogames spelen

Na een ruzie over slechte schoolresultaten bracht Santiago (15) zijn vader, moeder en broertje om in de ouderlijke woning in de Spaanse provincie Alicante. Na het familiedrama verkeert het land in shock. Zeker nadat bekend werd hoe de jongen het misdrijf “met een ongebruikelijk kalmte” en “zonder enige spijt” heeft bekend. De jeugdrechtbank heeft inmiddels zijn internering in een gesloten instelling bevolen.

14 februari