Opnieuw journalist opgepakt in Algerije

ANALYSE. Tien jaar na de Arabische Lente rest alleen de boodschap dat vrijheid overroepen is en democratie niet deugt

2 augustus In Tunesië voltrekt zich een staatsgreep en in Libië lonkt er weer een Khadafi naar de macht. Tien jaar na de Arabische Lente lijkt nu ook het laatste beetje hoop voor de regio opgebruikt. Vier dictators zijn daar indertijd onttroond, maar daar kwam meer oorlog van dan vrijheid. En de boodschap die blijft hangen, is dat democratie er niet deugt — ook niet voor ons, westerlingen.