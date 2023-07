Opnieuw journalist doodgeschoten in Mexico

Dodentol na gewapende aanval in Mexico loopt op tot negentien

De dodentol na een gewapende aanval in een gevangenis in de Mexicaanse grensplaats Ciudad Juarez is opgelopen tot 19. Zeker 25 gevangenen wisten te ontsnappen. De doden zijn tien gevangenismedewerkers, zeven gevangenen en twee indringers. Eerder was sprake van veertiendoden.