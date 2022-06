Opnieuw hooggeplaatste Russische commandant om het leven gebracht in Oekraïne: “Poetin heeft twee generaals op één dag verloren”

Neppe doodsberichten

In maart beweerde het Oekraïense leger dat de Russische generaal Vitaly Gerasimov was vermoord nabij Charkiv. Op 23 mei ontkenden de Russische staatsmedia dat bericht. Een andere commandant die zogezegd was overleden, generaal-majoor Magomed Toesjajev, bleek ook nog springlevend te zijn en duikt regelmatig op in video’s op sociale media. Op 18 maart meldde Kiev dan weer dat generaal Andrey Mordvichev was gedood bij een luchtaanval in de regio Cherson. Later verscheen hij echter in een videovergadering en op 30 mei bevestigde ook ‘BBC Rusland’ dat hij nog in leven was.