Opnieuw honderdtal Iraanse schoolmeisjes met gas vergiftigd

Zussen van Belg die in Iraanse cel vastzit slaken noodkreet: “Olivier is nog vel over been. Belgische regering moet nú in actie komen”

Familie en vrienden van Olivier Vandecasteele eisen dat de Belgische regering eindelijk eens serieus werk maakt van zijn vrijlating. Al elf maanden zit de Belgische hulpverlener vast in een Iraanse gevangenis na een schijnproces. “Het is dringend. We hebben Olivier gesproken. Hij kwijnt weg in zijn isolatiecel. Hij is nog vel over been.”