Opnieuw honderden meisjes op Iraanse scholen vergiftigd, enkele slachtoffers kritiek

Britse ouders die dochter (16) “in weerzinwek­ken­de omstandig­he­den” lieten sterven aan obesitas krijgen tot 7 jaar cel

“Stop met gillen.” Dat stuurde Alun Titford tot twee keer toe in een berichtje naar zijn dochter Kaylea (16), terwijl het zwaar verwaarloosde meisje aan obesitas lag te sterven op haar kamer. Enkele uren later was ze dood. Haar ouders kregen nu de rekening gepresenteerd. Ze werden tot celstraffen veroordeeld voor doodslag door grove nalatigheid tijdens een zitting waarop de “weerzinwekkende omstandigheden” waarin Kaylea stierf tot in detail werden beschreven.