Opnieuw hevige protesten tegen regime Wit-Rusland na dood van voormalig soldaat

Rechter zet streep door plannen Trump tegen jonge migranten

2:51 De regering-Trump is er opnieuw niet in geslaagd beschermingsmaatregelen voor jonge migranten uit de Obama-periode weg te nemen. Een rechter in New York verklaarde het schrappen van het zogenaamde DACA-programma door minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf ongeldig.