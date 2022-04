Opnieuw gruwelijke beelden van lichamen uit Mykolajiv opgedoken: “Ze vernietigen ons zonder enige genade”

Zus Kim Jong-un: “Zuid-Ko­rea wordt met de grond gelijk gemaakt als ze ons uitdagen”

Noord-Korea is in principe tegen oorlog, maar zal zichzelf verdedigen met kernwapens in het geval dat het Zuid-Koreaanse leger het land zou aanvallen. Dat zegt de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong.

