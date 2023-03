Opnieuw grote ontslagronde: moederbedrijf Facebook, Instagram en WhatsApp schrapt nog eens 10.000 banen

Belg (34) waagt zich opnieuw aan een van de hardste loopwed­strij­den ter wereld: “Als je je been breekt, kan het twee dagen duren voor ze je komen zoeken”

Ultraloper Karel Sabbe (34), in het gewone leven tandarts, gaat voor de derde keer deelnemen aan de beruchte Barkley Marathons in de Verenigde Staten, iets wat je kan omschrijven als de meest waanzinnige loopwedstrijd ter wereld. Deelnemers moeten in 60 uur tijd een niet bewegwijzerd parcours van 160 kilometer door de wildernis afleggen, met alleen een kaart en een kompas. Nog maar 15 lopers slaagden er de afgelopen 35 jaar in om de finish te bereiken. Dit jaar hoopt hij de zestiende ultraloper te worden.