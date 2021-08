Opnieuw grote bosbrand in buurt van Athene

Oekraïne herhaalt tijdens top dat het aanspraak maakt op de Krim

13:44 De countdown voor het vertrek van de Russische troepen uit de Krim is, wat betreft de Oekraïense president Volodimir Zelensky, vanaf nu ingezet. Dat heeft hij gezegd op de eerste top van het nieuwe Krimplatform, maandag in Kiev. De Krim is intussen meer dan zeven jaar in handen van de Russen - in 2014 annexeerde Moskou het gebied na een militaire inval.