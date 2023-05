Opnieuw goederentrein in Rusland ontspoord na explosie

Obama tijdens lezing in Amsterdam: “Ik zou niet anders handelen bij Krim-invasie 2014"

De Amerikaanse oud-president Barack Obama zou met de kennis van nu niet anders hebben gehandeld tijdens de Russische invasie van de Krim in 2014. Dat zei de Democraat maandag tijdens een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Het was geen militaire invasie op dezelfde manier als nu."