Opnieuw gezinsdrama in Noord-Frankrijk: meisje (1) hersendood verklaard, stiefvader (19) verdacht van mishandeling

Politiek Wie is Pieter Omtzigt, de man die de Nederland­se politiek op zijn kop zet?

Exact drie maanden voor de nationale verkiezingen richt de populairste politicus van Nederland een nieuwe partij op. En het speelveld ligt breed open, nu veel andere partijleiders ermee stoppen. Peilingen prijzen hem de hemel in, maar zelf tempert Omtzigt de verwachtingen. Na twintig jaar in het parlement kent hij alle valkuilen en risico’s. Wie is Pieter Omtzigt en waarom is hij zo populair?