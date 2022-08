Opnieuw gevechten tussen Ethiopische regering en Tigray-rebellen: VS roepen op tot staakt-het-vuren

Oekraïne stelt kapotte Russische tanks tentoon in Russische roestpara­de

Om de onafhankelijkheidsdag te vieren was een militaire parade niet mogelijk, maar toch had Kiev een alternatief voorhanden: een Russische roestparade. “De agressor droomde ervan om Kiev binnen drie dagen te veroveren en een parade in onze hoofdstad te houden”, zegt de Oekraïense minister van Defensie, “Voilà: hier staat tonnen aan schrootmetaal”.

