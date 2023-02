Opnieuw geval van extreem politiegeweld in de VS: politieagenten schieten vluchtende rolstoelgebruiker dood

Bijna 3 miljoen mensen proteste­ren volgens vakbond tegen verhoging pensioen­leef­tijd in Frankrijk

In Frankrijk zijn dinsdag volgens een links-radicale vakbond 2,8 miljoen mensen op straat gekomen op te protesteren tegen de geplande pensioenhervormingen. Volgens de politie ging het om 1,272 miljoen betogers. Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Intussen is dat verlaagd naar 64 jaar.

31 januari