Opnieuw getuigenis van vrouw tegen beruchte influencer Andrew Tate: “Hij verstikte me tot ik bewusteloos was”

Hiske (73) is haar tweede verblijf in Spanje al 1,5 jaar kwijt aan krakers: “‘Je moet de kraakster de sleutel geven of we arresteren’, dreigde de politie”

Dat krakers een ware plaag zijn in Spaanse tweede verblijven ondervond ook Hiske Breman (73). “Ik heb mijn hele pensioenspaarpotje in een appartementje in Torrevieja gestopt. Maar intussen is dat al anderhalf jaar bezet. Meer nog: toen ik de kraakster probeerde buiten te zetten, keerde de politie zich tegen mij”, vertelt ze over haar uitzichtloze situatie.