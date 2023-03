Opnieuw geen straf voor Duitse oud-bondskanselier Schröder om zijn banden met Kremlin

Opnieuw honderden meisjes op Iraanse scholen vergiftigd, enkele slachtof­fers kritiek

Op meisjesscholen in Iran zijn honderden nieuwe gevallen van vergiftiging gemeld. Alleen in de stad Ardabil in het noorden van het land zijn meer dan 400 meisjes op elf scholen getroffen, meldt de Iraanse krant ‘Shargh’. Zowat 100 slachtoffers liggen voor verzorging in het ziekenhuis. Van enkele meisjes is de gezondheidstoestand kritiek.