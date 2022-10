Opnieuw explosies in Kiev en andere Oekraïense steden: “Rusland heeft meer dan 50 kruisraketten gelanceerd”

Elon Musk gaat helemaal los op Twitter na zijn overname: van aubergines tot complotthe­o­rieën

“De vogel is vrijgelaten”, deze en andere opvallende tweets kon je dit weekend lezen op het twitterkanaal van de gloednieuwe CEO van het sociale mediabedrijf. Elon Musks overname van Twitter is officieel en dat luidt volgens hem een Twittertijdperk in van “meer vrijheid van meningsuiting”. Van “comedy is eindelijk legaal op Twitter” tot conspiracy theoriën over de aanval op de man van Nancy Pelosi. Hier volgt een overzicht van zijn tweets van het voorbije weekend.

11:23